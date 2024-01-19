Аль-Наср хочет избавиться от африканской звезды

Аль-Наср планирует избиваться от полузащитника сборной Кот-д'Ивуара Секу Фофана, сообщает журналист RMC Sport Санті Ауна.

Известно, что саудовский клуб хочет отдать Фофана в аренду. Это связанно с тем, что клуб планирует реинтегрировать в состав колумбийского голкипера Давида Оспину, но в команде для этого не хватает доступных мест для легионеров.

Аль-Наср хочет, чтобы Секу Фофана провел в аренде полгода, а летом вернулся в команду, когда лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии увеличат с 8 до 10.

28-летний ивуариец перешел в Аль-Наср минувшим летом за 25 миллионов евро из Ланса, где он был капитаном и лидером полузащиты. На счету Фофана в текущем сезоне 19 матчей, 2 гола и 1 ассист за Аль-Наср.

Фофана – основной футболист сборной Кот-д`Ивуара на текущем Кубке африканских наций. В стартовой игре против Гвинеи-Бисау он отметился забитым голом.