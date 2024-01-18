Аль-Хиляль определился, будет ли разрывать контракт с Неймаром

Аль-Хиляль не собирается разрывать контракт с Неймаром, а будет ждать его возвращения, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Источники сообщают, что новости о разрыве контракта являются фейковыми. Саудовская команда просто освободит место в списке для Ренана Лоди, как иностранца. Это стало возможным, поскольку Неймар получил травму и больше не сыграет в этом сезоне. Однако в будущем Неймар должен вернуться и играть за Аль-Хиляль.

Напомним, что страшную травму Неймар получил в октябре. У него был диагностирован разрыв крестообразной связки и мениска левого колена во время матча сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Изначально было известно, что звездный бразилец не выйдет на поле до конца этого года, позже сроки сместились.

По словам руководителя медицинского штаба команды, пока он не видит смысла спешить с процессом выздоровления игрока. Полное восстановление Неймара вероятнее всего к началу следующего сезона, то есть летом 2024 года. Если сейчас с этим поспешить, то вполне вероятен рецидив травмы.