"Аль-Хилаль" пригласил звездного тренера

"Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии намерен подписать контракт с наставником "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, тренер уже встретился с представителями клуба в Монте-Карло.

Итальянцу не понравилось предложение с зарплатой в 20 миллионов евро в год, но саудовцы готовят улучшенный вариант с 10-миллионным подписным бонусом.

Напомним, что по итогам сезона “Ювентус” занял седьмое место с 62 очками и сыграет в Лиге конференций – 2023/2024.