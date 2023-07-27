"Аль-Хилаль" нашел альтернативу Мбаппе в Серии А

“Аль-Хилаль” из Саудовской Аравии проявляет интерес к нападающему неаполитанского “Наполи” и сборной Нигерии Виктору Осимхену, сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, саудовский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Руководство “Аль-Хилаль” рассматривает кандидатуру африканца в качестве альтернативного варианта на тот случае, если не удастся купить нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что “Наполи” не хочет продавать Осимхена, но может согласиться на продажу за 150-200 миллионов евро.

24-летний Осимхен выступает за “Наполи” с 2020 года. Он перешел в итальянский клуб из “Лилля”. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Неаполя 101 матч во всех турнирах, забил 59 голов и отдал 14 результативных передач. В составе “Наполи” форвард становился чемпионом Италии в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Осимхен с 2017 года играет за сборную Нигерии. Всего он провел за нигерийскую национальную команду 26 матчей, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач.