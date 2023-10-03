Айван Тони провел первый матч за "Брентфорд" после дисквалификации и забил гол

Нападающий "Брентфорда" Айван Тони провел свой первый матч после дисквалификации, сообщает Sky Sports.

Во вторник, 3 октября, "Брентфорд" сыграл закрытой игру против "Брентфорд Б". Айван Тони также участвовал в матче и, более того, отличился забитым голом после восьмимесячной дисквалификации. Тони продолжит тренироваться с первой командой и может принимать участие в других закрытых товарищеских матчах в ближайшие недели и месяцы.

Ivan Toney scores in Brentford B's 2-2 draw with Italian side Como in a behind-closed-doors match this afternoon 🔴⚪ pic.twitter.com/p7d1MXJUH3 — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 3, 2023

Футболист вернулся к тренировкам с основной командой. Его дисквалификация продолжается до 17 января 2024 года, после чего он сможет вернуться к официальным матчам за "Брентфорд". Напомним, что нападающего "Брентфорда" Айвана Тони дисквалифицировали на восемь месяцев из-за ставок. В период с февраля 2017 года по январь 2021 года игрок совершил 262 нарушения. Из-за этого главная звезда "Брентфорда" и сборной Англии осталась без футбола до конца года.

Напомним, что "Арсенал" усилил интерес к нападающему "Брентфорда". В свою очередь "Брентфорд" готов продать Тони, но потребует за него как минимум 60 миллионов фунтов. Нападающий вернулся к тренировкам с основной командой после нарушения правил ставок. 27-летний Тони сможет снова выходить на поле, так как "Арсенал" активно интересуется им.