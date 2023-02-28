Агент Салаха отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из "Ливерпуля""

Агент египетского нападающего “Ливерпуля” Мохаммеда Салаха прокомментировал информацию о том, что его подопечный может покинуть клуб в летнее трансферное окно в случае непопадания мерсисайдцев в Лигу чемпионов

“Это полная ерунда. Мы никогда с ним это не обсуждали. У нас нет даже мысли о том, что ”Ливерпуль" не попадет в Лигу чемпионов", - приводит слова агента журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляет ПСЖ.

В нынешнем сезоне 30-летний Салах провел за “Ливерпуль” 35 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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