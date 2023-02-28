"Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Челси"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику “Челси” и сборной Хорватии Матео Ковачичу, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, “горожане” могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Манчестер Сити” рассматривает кандидатуру хорвата в качестве более дешевой альтернативы полузащитнику дортмундской “Боруссии” Джуду Беллингему, за которого требуют 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Ковачич провел за “Челси" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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