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"Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Челси"

Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм Матео Ковачича/Автор неизвестен Фото: инстаграм Матео Ковачича/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику “Челси” и сборной Хорватии Матео Ковачичу, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, “горожане” могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Манчестер Сити” рассматривает кандидатуру хорвата в качестве более дешевой альтернативы полузащитнику дортмундской “Боруссии” Джуду Беллингему, за которого требуют 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Ковачич провел за “Челси" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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