Агент пообещал "Барселоне" дорого продать Фати: названа сумма

Жорже Мендеш, агент нападающего “Барселоны” Ансу Фати, сообщил клубу, что сможет продать своего подопечного за 70 миллионов евро в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, у агента есть предложение от клуба из Премьер-лиги. Каталонский клуб готов продать форварда, так как на него не рассчитывает главный тренер команды Хави.

В нынешнем сезоне 20-летний Фати провел за “Барселону" 45 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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