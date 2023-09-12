Агент Погба сделала обнадеживающее заявление по поводу допинг-теста футболиста

Агент полузащитника "Ювентуса" Поля Погба Рафаэла Пимента пообщалась с журналистами на тему того, что футболист сдал положительный тест на допинг.

По ее словам, сейчас преждевременно говорить о том, что игрок мог принимать запрещенные препараты. Она попросила подождать результаты дополнительных тестов.

Как известно, футболиста дисквалифицировали из-за положительного допинг-теста после матча 1-го тура итальянской Серии А.

«Мы ждем результаты дополнительных анализов, поэтому не можем сделать никаких заявлений на данный момент. Мы уверены, что Поль Погба никогда не намеревался нарушать антидопинговые правила», - сказала агент, слова которой приводит журналист Джанлука Ди Марцио.

Первые тесты показали, что в крови французского футболиста повышенный уровень тестостерона, который запрещен к приему без терапевтического исключения.

Если его вину докажут, то он может быть наказан максимальной дисквалификацией на срок до четырех лет.

Отметим, что соглашение Погба с итальянским клубом действует до 2026 года.