Агент Марсиаля сообщил о будущем своего клиента в Манчестер Юнайтед

Агент французского нападающего Манчестер Юнайтед Антони Марсиаля Филипп Ламболи отреагировал на информацию о том, что его клиент якобы отстранен от тренировок с основной командой через плохую физическую форму.

Как заявил Ламболи в комментарии SkySports, все это – выдумки:

«То, что говорят о нем, - абсолютная ложь. Он не был исключен из группы, и у него нет никаких проблем с Эриком тен Хагом. Энтони проработал в Манчестере девять сезонов, и если бы он не был большим профессионалом, то не находился бы в клубе так долго. Ему просто предстоит небольшая операция на аддукторах, которую он должен был сделать уже давно и которая не позволяла ему быть готовым на 100 процентов, так что он сделает ее сейчас».

Также агент прокомментировал информацию о том, что форвард не желает покидать команду в нынешнее трансферное окно, а сделает это летом по истечению контракта:

«Антони не уйдет и останется, пока его контракт не закончится в июне».

Добавляется, что в контракте француза есть опция продления контракта ещё на год, и по словах наставника «красных дьяволов», относительно её ведутся переговоры.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел 19 матчей за МЮ, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.