Аарон Рэмзи отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии и вернулся в родной клуб

Пресс-служба “Кардифф Сити” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Ниццы” и сборной Уэльса Аарона Рэмзи.

Футболист достался валлийскому клуб бесплатно. Он подписал с новым клубом контракт до лета 2025 года с возможностью продления соглашения еще на год. Стоит отметить, что Рэмзи является воспитанником “Кардифф Сити”. Ради возращения в родной клуб он отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии.

32-летний Рэмзи выступал за “Ниццу” с 2022 года. Он перешел во французский клуб из “Ювентуса” на правах свободного агента. Всего он провел за “Ниццу” 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Ранее играл за “Арсенал”, “Ноттингем Форест и ”Рейнджерс". Рэмзи становился чемпионом Италии, 3-кратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка Италии, обладателем Кубка Шотландии, 3-кратным обладателем Суперкубка Италии, обладателем Суперкубка Италии.

Рэмзи с 2008 года играет за сборную Уэльса. Всего он провел за валлийскую национальную команду 82 матча, забил 20 голов и отдал девять результативных передач, а также получил 11 желтых и одну красную карточки.