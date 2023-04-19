41-летний Хоакин принял важное решение по своему будущему

41-летний полузащитник “Бетиса” Хоакин Санчес принял решение о завершении карьеры по окончании карьеры, сообщается на официальном сайте севильского клуба.

В связи с этим пресс-служба клуба выпустила ролик под названием “Хоакин вечен: наш капитан объявил об окончании карьеры”.

Хоакин выступает за “Бетис” с 1999 по 2006 год, а также с 2015 года. Также играл за “Валенсию”, “Малагу” и “Фиорентину". За сборную Испании сыграл 51 матч и забил четыре гола.

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