41-летний Хоакин принял важное решение по своему будущему
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Хоакина/Автор неизвестен
41-летний полузащитник “Бетиса” Хоакин Санчес принял решение о завершении карьеры по окончании карьеры, сообщается на официальном сайте севильского клуба.
В связи с этим пресс-служба клуба выпустила ролик под названием “Хоакин вечен: наш капитан объявил об окончании карьеры”.
Хоакин выступает за “Бетис” с 1999 по 2006 год, а также с 2015 года. Также играл за “Валенсию”, “Малагу” и “Фиорентину". За сборную Испании сыграл 51 матч и забил четыре гола.
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