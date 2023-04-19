Стало известно, сколько еще Бензема будет играть за "Реал"
Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен
Французский нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема покинет клуб летом 2024 года, сообщает AS.
По сведениям источника, футболист в ближайшее время продлит контракт с клубом именно до этой даты. После этого форвард покинет клуб в статусе свободного агента.
В нынешнем сезоне 35-летний Бензема провел за “Реал” 35 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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