20-летний хавбек "Шахтера" признан лучшим игроком команды в марте

Полузащитник донецкого “Шахтера” Георгий Судаков признан лучшим игроком команды по итогам марта, сообщается на официальном сайте клуба.

Хавбек занял первого место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 40,9 процентов голосов. В минувшем месяце Судаков принял участие в пяти поединках, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В борьбе за награду он опередил защитника Ярослава Ракицого и нападающего Кевина Келси.

В нынешнем сезоне 20-летний Судаков провел за “Шахтер" 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

Не пропустите: Конте решил временно уйти из футбола.