Конте решил временно уйти из футбола

Антонио Конте, бывший главный тренер “Тоттенхэма” и “Ювентуса”, решил отдохнуть он футбола.

По словам тренера, он сделает перерыв в тренерской деятельности после увольнения из лондонского клуба.

Несмотря на интерес со стороны “Ювентуса”, Конте решил сделать паузу на год, чтобы побыть со своей семьей и близкими после личных потрясений.

Напомним, что Конте покинул “Тоттенхэм” в этом месяце.