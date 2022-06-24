Суарес может вернуться в свой бывший клуб
Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен
Уругвайский футболист Луис Суарес может перебраться в нидерландский "Аякс", о чем сообщает журналист Экрем Конур.
Источник утверждает, что руководство клуба действительно намерено пригласить звездного игрока на правах свободного агента.
Отметим, что уругваец играл за "Аякс" с 2007 по 2011 год.
В прошедшем сезоне Суарес забил 13 мячей и отдал две передачи в 45 матчах за испанский "Атлетико".
Не пропустите: "Барселона" вышла из борьбы за Рафинью. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Сёмин высказался по поводу тяжелой травмы Жемалетдинова
-
Сборная России нашла соперников на осенние матчи
-
Жемалетдинов из-за травмы не сыграет в этом году
-
В "Зените" высказались о будущем Юри Алберто
-
Нобоа отреагировал на награду лучшему футболисту года в России
-
Суарес может вернуться в свой бывший клуб
-
Билеты на матч Суперкубка России поступили в продажу
-
Семак не подписывал контракт с "Зенитом"
-
Мбаппе попал в неловкую ситуацию на мероприятии НБА
-
Чалов после поражения на тренировке поработал официантом
-
"Севилья" и "Реал Сосьедад" следят за игроком "Динамо"
-
"Зенит" предложил 5 миллионов евро за форварда "Сочи"
-
В РФС анонсировали матчи сборной России на осень
-
Зиньковский выбрал игровой номер в "Спартаке"
-
"ПСЖ" в шаге от подписания лидера "Интера"
-
"Бавария" отказалась продавать Левандовски в "Барселону"
-
Главные новости дня: 23 июня
-
Хави рассказал Дембеле, как остаться в "Барселоне"
-
"Реал" может подписать Дибалу
-
Зидан назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23