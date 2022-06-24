Суарес может вернуться в свой бывший клуб

Теги луис суаресаяксатлетико мадрид

Суарес может вернуться в свой бывший клуб

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский футболист Луис Суарес может перебраться в нидерландский "Аякс", о чем сообщает журналист Экрем Конур.

Источник утверждает, что руководство клуба действительно намерено пригласить звездного игрока на правах свободного агента.

Отметим, что уругваец играл за "Аякс" с 2007 по 2011 год.

В прошедшем сезоне Суарес забил 13 мячей и отдал две передачи в 45 матчах за испанский "Атлетико".

Не пропустите: "Барселона" вышла из борьбы за Рафинью. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жемалетдинов из-за травмы не сыграет в этом году

Жемалетдинов из-за травмы не сыграет в этом году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов