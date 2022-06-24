Суарес может вернуться в свой бывший клуб

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский футболист Луис Суарес может перебраться в нидерландский "Аякс", о чем сообщает журналист Экрем Конур.

Источник утверждает, что руководство клуба действительно намерено пригласить звездного игрока на правах свободного агента.

Отметим, что уругваец играл за "Аякс" с 2007 по 2011 год.

В прошедшем сезоне Суарес забил 13 мячей и отдал две передачи в 45 матчах за испанский "Атлетико".

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