"Спартак" не смог выиграть в первом матче под руководством Абаскаля
Фото: телеграм "Спартака"/Автор неизвестен
Московский "Спартак" в товарищеском матче сыграл вничью с владикавказской "Аланией" со счетом 2:2.
В составе "красно-белых" сделал Квинси Промес. У "Алании" забивали Арсен Хубулов и Николай Гиоргобиани.
Этот матч стал для "Спартака" первым под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.
"Спартак" - "Алания" - 2:2 (2:2)
Голы: Хубулов, 10 - 0:1, Промес, 12 - 1:1, Промес, 45 - 2:1, Гиоргобиани, 45+2 - 2:2
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