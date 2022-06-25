"Спартак" не смог выиграть в первом матче под руководством Абаскаля

Фото: телеграм "Спартака"/Автор неизвестен

Московский "Спартак" в товарищеском матче сыграл вничью с владикавказской "Аланией" со счетом 2:2.

В составе "красно-белых" сделал Квинси Промес. У "Алании" забивали Арсен Хубулов и Николай Гиоргобиани.

Этот матч стал для "Спартака" первым под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

"Спартак" - "Алания" - 2:2 (2:2)

Голы: Хубулов, 10 - 0:1, Промес, 12 - 1:1, Промес, 45 - 2:1, Гиоргобиани, 45+2 - 2:2

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