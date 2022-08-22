ПСЖ повторил рекорд 70-летней давности

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" в четвертом подряд матче чемпионата Франции забил не менее пяти голов и, тем самым, повторил рекорд "Рейса" в сезоне-1952/1953.

Парижане в 38-м туре Лиги 1 прошлого сезона разгромили "Мец" (5:0), а в нынешнем - добились крупных побед над "Клермоном" (5:0), "Монпелье" (5:2) и "Лиллем" (7:1).

В следующем туре ПСЖ на своем поле сыграет с "Монако". Матч состоится 28 августа.

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