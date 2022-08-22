ПСЖ повторил рекорд 70-летней давности
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" в четвертом подряд матче чемпионата Франции забил не менее пяти голов и, тем самым, повторил рекорд "Рейса" в сезоне-1952/1953.
Парижане в 38-м туре Лиги 1 прошлого сезона разгромили "Мец" (5:0), а в нынешнем - добились крупных побед над "Клермоном" (5:0), "Монпелье" (5:2) и "Лиллем" (7:1).
В следующем туре ПСЖ на своем поле сыграет с "Монако". Матч состоится 28 августа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13