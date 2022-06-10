Победы Хорватии, Словакии и Латвии: результаты Лиги наций 10 июня

Фото: твиттер сборной Латвии/Автор неизвестен

Состоялись матчи группового этапа Лиги наций. Стоит отметить победы Хорватии, Словакии и Латвии над Данией, Азербайджаном и Молдовой.

Лига А

Группа 1

Австрия – Франция - 1:1 (1:0)

Голы: Вайманн, 37 - 1:0, Мбаппе, 83 - 1:1

Дания – Хорватия - 0:1 (0:0)

Гол: Пашалич, 69 - 0:1

Положение команд: Дания - 6, Австрия, Хорватия - 4, Франция - 2.

Лига В

Группа 2

Албания – Израиль - 1:2 (1:0)

Голы: Броя, 45 (с пенальти) - 1:0, Соломон, 57 - 1:1, Соломон, 73 - 1:2

Положение команд: Израиль - 4, Исландия - 2, Албания - 1.

Лига С

Группа 3

Азербайджан – Словакия - 0:1 (0:0)

Гол: Вайсс, 81 - 0:1

Беларусь – Казахстан - 1:1 (0:1)

Голы: Аймбетов, 13 - 0:1, Малькевич, 84 - 1:1

Положение команд: Казахстан - 7, Словакия - 6, Беларусь - 2, Азербайджан - 1.

Лига D

Группа 1

Молдова – Латвия - 2:4 (1:2)

Голы: Николэеску, 5 (с пенальти) - 1:0, Гутковский, 19 - 1:1, Райлян, 26 (автогол) - 1:2, Гутковский, 60 - 1:3, Моцпан, 64 - 2:3, Икауниекс, 75 - 2:4

Андорра – Лихтенштейн - 2:1 (0:0)

Голы: Алаэс, 78 (с пенальти) - 1:0, Рубио, 82 - 2:0, Майер, 90 - 2:1

Положение команд: Латвия - 9, Молдова, Андорра - 4, Лихтенштейн - 0.

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