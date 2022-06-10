Победы Хорватии, Словакии и Латвии: результаты Лиги наций 10 июня
Фото: твиттер сборной Латвии/Автор неизвестен
Состоялись матчи группового этапа Лиги наций. Стоит отметить победы Хорватии, Словакии и Латвии над Данией, Азербайджаном и Молдовой.
Лига А
Группа 1
Австрия – Франция - 1:1 (1:0)
Голы: Вайманн, 37 - 1:0, Мбаппе, 83 - 1:1
Дания – Хорватия - 0:1 (0:0)
Гол: Пашалич, 69 - 0:1
Положение команд: Дания - 6, Австрия, Хорватия - 4, Франция - 2.
Лига В
Группа 2
Албания – Израиль - 1:2 (1:0)
Голы: Броя, 45 (с пенальти) - 1:0, Соломон, 57 - 1:1, Соломон, 73 - 1:2
Положение команд: Израиль - 4, Исландия - 2, Албания - 1.
Лига С
Группа 3
Азербайджан – Словакия - 0:1 (0:0)
Гол: Вайсс, 81 - 0:1
Беларусь – Казахстан - 1:1 (0:1)
Голы: Аймбетов, 13 - 0:1, Малькевич, 84 - 1:1
Положение команд: Казахстан - 7, Словакия - 6, Беларусь - 2, Азербайджан - 1.
Лига D
Группа 1
Молдова – Латвия - 2:4 (1:2)
Голы: Николэеску, 5 (с пенальти) - 1:0, Гутковский, 19 - 1:1, Райлян, 26 (автогол) - 1:2, Гутковский, 60 - 1:3, Моцпан, 64 - 2:3, Икауниекс, 75 - 2:4
Андорра – Лихтенштейн - 2:1 (0:0)
Голы: Алаэс, 78 (с пенальти) - 1:0, Рубио, 82 - 2:0, Майер, 90 - 2:1
Положение команд: Латвия - 9, Молдова, Андорра - 4, Лихтенштейн - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4