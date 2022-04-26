Официально: "Барселона" продлила контракт с Араухо
Фото: твиттер "Барселоны"\Автор неизвестен
Центральный защитник сборной Уругвая и "Барселоны" Рональд Араухо продлил соглашение с каталонским клубом, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
Отмечается, что новый контракт рассчитан до лета 2026 года вместо 2023-го, как было ранее, а сумма отступных была значительно повышена и теперь равняется одному миллиарду евро.
Напомним, что такая же клаусула указана в контрактах Ансу Фати и Педри Гонсалеса.
Также сообщается, что официальная церемония подписания нового контракта пройдет на "Камп Ноу", в пятницу, 29 апреля.
В нынешнем сезоне уругваец сыграл в 39 матчах "Барсы" во всех турнирах, в которых забил 4 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14