Месси не попал в список претендентов на звание лучшего игрока Лиги 1

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Месси не попал в список претендентов на звание лучшего игрока Лиги 1

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не попал в список претендентов на звание лучшего игрока чемпионата Франции в нынешнем сезоне.

На звание лучшего игрока сезона претендуют: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Димитри Пайет ("Марсель"), Лукас Пакета ("Лион") и Мартен Террье ("Ренн").

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел в чемпионате Франции 23 матча, забил четыре мяча и отдал 13 голевых передач.

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Зачем ему там быть... У него есть ЗМ и этим все сказано... Хе-хе....

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