"Ливерпуль" надолго теряет Алькантару

Фото: твиттер Тьяго Алькантары/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара выбыл из строя из-за травмы, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления составят около шести недель. Таким образом, испанец пропустит матчи чемпионата Англии с "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед", "Борнмутом", "Ньюкаслом" и "Эвертоном".

В нынешнем сезоне 31-летний Алькантара провел за "Ливерпуль" два матча и не отметился результативными действиями.

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