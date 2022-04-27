Агуэро рассказал о конфликте с Гвардиолой в "Манчестер Сити"

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Агуэро рассказал о конфликте с Гвардиолой в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал, что у него были разногласия с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

"Когда Гвардиола возглавил "Манчестер Сити", то он сказал мне, что я неправильно тренируюсь. Я ответил ему, что тренируюсь по своему. Из-за этого у нас были конфликты. Когда ему не нравилась моя работа на тренировках, он оставлял меня в запасе. Впрочем, его адаптация к моему стилю была лишь вопросом времени", - цитирует Агуэро A Bola.

Агуэро выступал за "Манчестер Сити" с 2011 по 2021 годы. Всего он провел за английский клуб 390 матчей во всех турнирах, забил 260 голов и отдал 73 результативные передачи.

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