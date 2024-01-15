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Таиланд – Кыргызстан прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Таиланд - Киргизия прогноз
Таиланд Таиланд
Кубок Азии Сегодня, 09:30 Таиланд - Киргизия
Завершен
2 : 0
Международные, Doha, Abdullah bin Khalifa Stadium
Киргизия Киргизия
Supachai Jaided
26’ 49’
Обзор Детали матча Составы Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Ничья
Коэф.: 3.3
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В первом туре группового этапа Кубка Азии-2023 сборные Таиланда и Кыргызстана встретятся между собой. Обе команды входят в первую десятку рейтинга АФК, но в их истории не было ни одного очного противостояния.

Таиланд

Одна из сильнейших сборных Юго-Восточной Азии. В отборочном турнире Кубка Азии тайцы заняли второе место в своей группе, уступив только Узбекистану. В последних шести матчах они одержали четыре победы и две ничьи.

Тайцы неплохо смотрятся, но в их составе все также нет звезд мирового уровня.

Кыргызстан

Это также одна из сильных сборных Центральной Азии. В отборочном турнире Кубка Азии кыргызстанцы заняли второе место в своей группе, не проиграв ни одного матча. В последних шести матчах они одержали две победы, две ничьи и две поражения.

В последние годы команда немного наладила свой уровень футбола, однако его все еще недостаточно для того, чтобы бороться за титулы.

История противостояния и статистика

Обе команды не имеют опыта очных противостояний. Таиланд является фаворитом матча, но Кыргызстан не является легкой добычей. Обе команды не будут рисковать в своей первой игре на турнире.

Прогноз на матч Таиланд — Кыргызстан

Ожидается, что матч будет упорным и завершится с минимальным счетом. Мы считаем, что наиболее вероятным исходом является ничья со счетом 1:1. На победу Таиланда предлагают коэффициент 2.24. На победу Кыргызстана дают коэффициент 3.30. На ничью коэффициент 3.30. Мы считаем, что наиболее выгодной ставкой является ставка на ничью.

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Прогноз на матч Ничья
Коэф.: 3.3
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