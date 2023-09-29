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Прогноз на матч Жирона - Реал 30 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Жирона - Реал Мадрид прогноз
Жирона Жирона
Ла Лига Испания 30 сен 2023, 12:30 Жирона - Реал Мадрид
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Испания, Girona, Мунисипаль де Монтиливи
Реал Мадрид Реал Мадрид
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Реал Мадрид
Коэф.: 1.96
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В восьмом туре чемпионата Испании пройдет встреча между "Жироной" и "Реалом". Хотя мало кто бы в это поверил перед стартом нового сезона, это будет ключевым событием тура.

"Жирона"

Именно эта скромная команда на данный момент является лидером чемпионата Испании.

Кто-то может сказать, что у “Жироны” был слишком легкий календарь, но игра команды действительно впечатляет. В семи турах они добыли шесть побед и лишь раз потеряли очки, сыграв вничью.

На данный момент они возглавляют турнирную таблицу и опережают мадридский “Реал" на один балл. Таким образом, победитель этого противостояния закрепится на первом месте, а значит соперники будут подходить к игре очень серьезно.

"Реал"

Вице-чемпион прошлого сезона начал новое первенство очень уверенно, но недавно успел проиграть впервые в сезоне. Первое поражение “сливочным” нанесли их земляки из “Атлетико”.

В минувшем туре королевский клуб принимал на своем поле "Лас Пальмас" и добыл уверенную победу со счетом 2:0. Этот триумф позволил обойти “Барселону”.

Прогноз на матч

"Жирона" выиграла последние шесть матчей, в то время как "Реал" выиграл шесть из последних семи матчей. “Жирона” является самой результативной командой чемпионата на ряду с “Барселоной” - у них по 18 забитых голов.

Рано или поздно “Жирона” должна проиграть и матч против “Реала” является самым подходящим моментом для этого. Шесть побед подряд - это очень яркая серия даже для "Реала", а для "Жирины" вдвойне. Буду ставить на победу гостей по коэффициенту 1.96.

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Прогноз на матч Победа Реал Мадрид
Коэф.: 1.96
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