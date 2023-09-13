Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 2.12 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

16 сентября на "Альянц Стэдиум" (Турин) пройдет матч 4-го тура Серии А, в котором "Ювентус" встретится с "Лацио". Старт поединка запланирован на 15:00 по европейскому времени.

"Ювентус"

Клуб провел неплохой, при всех обстоятельствах, прошлый сезон. По набранным очкам он был наравне с "Интером", то есть претендовал бы на третье место (при том, что в конце весны доигрывал без мотивации). Но снова "Старая Синьора" стала объектом санкций за финансовые прегрешения руководства. Сначала их лишили 10 баллов, опустив на седьмое место, а потом еще и УЕФА дисквалифицировал. Оставшись без серьезных поступлений из-за таких санкций, "черно-белые" были вынуждены урезать состав, и жестко - чего стоил скандальный уход капитана, Бонуччи. С другой стороны, Аллегри остался на тренерском посту, нашли и деньги на подписание Тимоти Веа. Старт нового сезона получился если не триумфальным, то неплохим: на выезде "сухо" обыграли и "Удинезе", и "Эмполи", правда, дома при этом только в концовке спаслись хотя бы на ничью в противостоянии с организованной, крепкой "Болоньей".

"Лацио" Команда начинает третий сезон под руководством Сарри. Маурицио если еще не заставил полностью забыть предшественника, Симоне Индзаги, который долго играл, а потом тренировал не без успеха в Риме, то, как минимум, продемонстрировал, что с ним "орлы" прибавляют. С первой же попытки он вернул столичный проект в Лигу Европы, а в прошлом сезоне привел к вице-чемпионству. Тем неожиданнее был столь слабый старт в августе. То ли сказался так уход Милинковича-Савича, лидера полузащиты, то ли просто не настроились после каникул, но начали "небесно-голубые" с 1-2 на поле "Лечче", продолжив 0-1 дома с "Дженоа". Впрочем, потом частично успели реабилитироваться, выиграв на выезде у "Наполи". Статистика личных встреч У "Ювентуса" было 5 побед при паре ничьих в очных поединках. Но весной "Лацио" наконец-то выиграл 2-1. Прогноз Букмекеры склоняются к победе "Ювентуса". Но это принципиальный поединок, в том числе и персонально для Сарри. Поверим, что скучно не будет - ставим на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 2,12).

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