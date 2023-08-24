Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 1.89 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

27 августа на "Альянц Стэдиум" (Турин) пройдет матч 2-го тура Серии А, в котором "Ювентус" встретится с "Болоньей". Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

"Ювентус"

Клуб просто не может сам себе создавать проблемы. Только в последние 2 десятилетия "Старая Синьора" вот уде повторно вляпывается не просто в скандал - она получила реальные наказания и от внутренней арене, и от УЕФА и ФИФА. "Бьянконери" на этот раз, в отличие от "Кальчополи", не потеряли место в Серии А вообще, но получил там 10-очковый штраф, а потом был запрет на участие в еврокубках. Но, главное, получилось остаться в Кальчо и сохранить на тренерском посту Массимилиано Аллегри. Избежав к тому же серьезных кадровых потерь этим летом, хотя был интересе к ряду звезд, получилось начать новый чемпионат с 3-0 на поле "Удинезе", причем оформив все голы уже к концу 1-го тайма. Особняком отметим, что не играл капитан последних лет, Бонуччи. Он не нужен клубу, но не ушел - наоборот, дело близится к суду.

"Болонья" Команда уже после начала нового розыгрыша, осенью, поменял наставника. Был крайне непростой момент, когда разорвали контракт с предыдущим тренером, Синишей Михайловичем, причем тот до этого немало и сравнительно неплохо проработал тут, несмотря на борьбу с раком. Но этот ход был оправдан как минимум результатом: вышло при Тиаго Мотте забраться на 9-е место, что стало достойным результатом для нынешних "красно-синих". Но после летних каникул "Милан" на их поле, "Ренато даль Ара", смог уверенно выиграть 2-0, несмотря на отсутствие условий полноценного отдыха в перерыве: в раздевалке гостей сломался кондиционер, и Стефано Пиоли в итоге пришел к решению провести эти 15 минут на кромке поля - ничего, победили "гроссмейстерски". Статистика личных встреч "Ювентус" выиграл только 1 поединок из 3-х последних - оба других принесли ничьими 1-1. Прогноз Букмекеры не верят в то, что гости смогут добиться хотя бы ничьей в Турине Ставим на победу принимающей стороны при форе "-1 гол" (коэффициент - 1,89).

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