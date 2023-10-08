Прогноз на матч Вильярреал B - Эспаньол 9 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.77 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

«Вильярреал В» и «Эспаньол» продолжают свой путь в Сегунде и 9 октября они сыграют друг с другом. Мы подготовили прогноз на этот матч и предложили лучшие варианты ставок.

Вильярреал B

Молодежная команда «Вильярреала» занимает 14-е место в турнирной таблице Сегунды. Они не проиграли в последних пяти матчах, но четыре из них закончились вничью. В целом видно, что они движутся в положительном направлении. В предстоящей встрече подопечные Мигеля Альвареса будут сталкиваться с серьезным испытанием.

Эспаньол

Команда «Эспаньол» занимает лидирующее место в турнирной таблице Сегунды. Они выиграли два матча подряд и находятся в отличной эмоциональной и функциональной форме. Кроме того, у них самая сильная атакующая линия в лиге - они забили 19 голов в девяти матчах. Поэтому даже на выезде подопечные Луиса Гарсии будут атаковать с удовольствием.

Букмекеры предлагают коэффициент 4.10 на победу «Вильярреала В», 3.82 на ничью, и 1.81 на победу «Эспаньола». Тотал больше 2.5 голов предлагается с коэффициентом 1.77, а тотал меньше - 2.04.

Прогноз и ставки

Хозяева показывают себя уверенно и добиваются положительных результатов благодаря хорошей реализации моментов. «Эспаньол» является лидером лиги и также отличается отличной атакой.

Мы считаем, что эта игра будет результативной. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 голов с коэффициентом 1.77.

«Вильярреал В» столкнется с таким сильным соперником впервые. Кажется, что «Эспаньол» сможет воспользоваться своим опытом и мастерством, и поэтому мы предлагаем сделать ставку на победу «Эспаньола» с коэффициентом 1.81 в БК Фонбет.

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