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Прогноз на матч Вильярреал - Альмерия 17 сентября 2023 года

Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Прогноз на матч Вильярреал - Альмерия 17 сентября 2023 года
Вильярреал Вильярреал
Ла Лига Испания 17 сен 2023, 10:15 Вильярреал - Альмерия
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Испания, Villarreal, Серамика
Альмерия Альмерия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.83
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17 сентября на "Керамика" (Вильярреал) пройдет матч 5-го тура Примеры, в котором "Вильярреал" встретится с "Альмерией". Старт поединка запланирован на 16:15 по европейскому времени.

"Вильярреал"

Клуб уже сменил наставника. Так было и прошлой осенью, но Унаи Эмери по собственному решению отправлялся покорять повторно Англию, теперь уже во главе "Астон Виллы". Тогда и пришел Кике Сетьен, что справился с задачей на темпораду 2022/2023 удовлетворительно. Он не проявил себя, в отличие от предшественника, на евроарене, но, возможно, Лига конференций стала для "подводников" недостаточной мотивацией. Зато они прогрессировали в Примере, поднявшись на пятое итоговое место. Но в новом сезоне почти ничего не получалось: выиграли только у "Мальорки" при поражении не только "Бетису" и "Барселоне", но даже "Кадису" - после него и указали специалисту на дверь. Преемником вполне мог стать Рауль, но в итоге "желтый субмарин" возглавил Пачета. Нынешний матч и станет его дебютом на новом месте.

"Альмерия"

Команда смогла сначала пробиться наконец-то в Ла Лигу, а потом и закрепиться в ней. Причем для того, чтобы финишировать на "спасительной" семнадцатой позиции, пришлось набирать немалые 41 очко. Тем не менее, в новый сезон проект вступил не при Руби, "архитекторе" тех успехов - Эль-Шейх назначил на пост наставника вместо него летом Висенте Морено, последним местом работы которого был "Аль-Шабаб". Заодно довольно активно обновляли состав, например, в "дэдлайн" выложив 14 миллионов за рослого защитника "Эспаньола" Сесара Монтеса. Возможно, на такие крупные расходы в последний момент перед закрытием "окна" подтолкнули неудачи на старте нового розыгрыша - "красно-белые" проиграли не только мадридскому "Реалу", но и "Райо Вальекано" с "Сельтой" (обоим - дома), и только с "Кадисом" в гостях вырвали ничью голом на 95-й минуте.

Статистика личных встреч

Конечно же, преимущество - у "подводников". В том числе они выиграли оба поединка прошлого розыгрыша Примеры. А в 2018-м, в кубке, и вовсе уничтожили соперника, победив его 8-0.

Прогноз

Букмекеры не верят, что "Вильярреал" повторить кубковое унижение противника. Но побеждать "подводники" должны не минимально - ставим на фору "-1" (коэффициент - 1,83).

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.83
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