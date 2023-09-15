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Прогноз на матч Верона - Болонья 18 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Верона - Болонья 18 сентября 2023 года
Верона Верона
Серия А Италия 18 сен 2023, 14:45 Верона - Болонья
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Италия, Verona, М.А. Бентегоди
Болонья Болонья
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.83
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18 сентября на "Марк Антонио Бентегоди" (Верона) пройдет матч 4-го тура Серии А, в котором "Верона" встретится с "Болоньей". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Верона"

Клуб ухитряется, меняя наставников, удерживаться в Кальчо. Особенно непросто это было сделать в прошлом сезоне. Формально "мастиффы" закончили на восемнадцатом, "вылетающем" месте. Причем у них были жалкие 31 очка по итогам розыгрыша - но и "Специя" закончила с таким же количеством. В итоге, по регламенту, провели стыковой поединок, и там "орлята" были биты. Главное сейчас "Эллас" было показать, что это "выживание" было не зря, что удается прибавить, а не растянуть агонию. Начинали при новом наставнике, Марко Барони (в прошлом сезоне сохранил в Серии А новичка, "Лечче") живенько: обыграли и "Асколи" в кубке, и "Эмполи" и даже "Рому" в чемпионате. Но осень началась с того, что "Сассуоло" вернул всех на землю, обыграв гостей с комфортным счетом 3-1.

"Болонья"

Команда примерно год назад, уже после старта в прошлом сезоне, получила нового наставника. Тренерская рокировка "Михайлович - Тиаго Мотта" получила не самые однозначные оценки, прежде всего, с этичной точки зрения, с учетом тяжелой болезни Синиши. Но все оправдалось результатами: новый тренер поднял "красно-синих" на девятое место. Сейчас у итальянского бразильца новый вызов, придумать, как заменить ушедших - Барроу, Николаса Гонсалеса и, главное, Арнаутовича. Впрочем, подписывали новичков летом довольно активно, а Фройлер пришел и вовсе в дэдлайн, первого сентября. При этом старт у "россоблу" неплох: в кубке прошли "Чезену" 2-0, в Кальчо, проиграв 0-2 дома "Милану", потом смогли разделить очки с "Ювентусом" (1-1 в Турине) и обыграли "Кальяри" (2-1 с решающим голом Фаббиана на 89-й минуте).

Статистика личных встреч

"Верона" взяла 7 очков в трех крайних поединках.

Прогноз

Букмекеры симпатизируют больше гостям. Но и хозяева могут показать зубы, так что стоит остановиться на предложении "обе команды забьют" (коэффициент - 1,83).

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.83
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