Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.96 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

3 сентября на "Ан дер Альтен Ферстерай" (Берлин) пройдет матч 2-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором "Унион" (Берлин) встретится с "РБ Лейпциг". Старт поединка запланирован на 17:30 по европейскому времени.

"Унион" (Берлин)

Клуб ухитряется находить возможности для прогресса в последние годы. В 2019-м году, и то через победу в стыковых поединках над "Штутгартом", было завоевано право дебютировать в высшем немецком дивизионе. В 2021-м уже "железные" пробились в Лигу конференций, а в прошлом сезоне немцы уже играли в плей-офф Лиги Европы. Параллельно подопечные Урса Фишера ухитрились выиграть спор за итоговую 4-ю позицию, опередив на 3 очка "Фрайбург", и много противников с репутацией типа "Байера". Готовясь стартовать теперь уже и в Лиге чемпионов, на внутренней арене столичный проект и после летних каникул хорош. Во всех 3-х сыгранных матчах он не просто выигрывал, но еще и забивал по 4 мяча - как некоей "Астории" в кубке, так и "Майнцу" с "Дармштадтом" в Бундеслиге, оба раза закончив крайне солидными 4-1.

"РБ Лейпциг" Команда не могла не испытывать определенные опасения перед стартом нынешнего розыгрыша. Все-таки дважды кряду, и в 2021-м, и в 2022-м, "быки" провально начинали сезон, прибавляя только после смены тренера. А ведь этим летом еще и из-за финансовых проблем пришлось пойти на распродажу ведущих футболистов. Впрочем, десятки миллионов, заработанные на Собослаи, Нкунку и Гвардиоле, вложили в ряд новичков. Да и Марко Розе смог сделать выводы на чужом опыте своих предшественников. Да, было уже все-таки 1 поражение, 2-3 в Леверкузене с "Байером". Но при этом коллектив разгромил 3-0 "Баварию" в Суперкубке Германии, а в прошлый понедельник было разгромлено со счетом 5-1 "Штутгарт". Статистика личных встреч Берлинский "Унион" выиграл 5 из 6 крайних очных матчах. В том числе он вышел победителем в 3-х последних поединках. Прогноз Букмекеры считают, что хозяева смогут добиться победы в этом споре. Но "быки" точно должны дать бой прямому конкуренту, так что остановимся на варианте с "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,96).

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