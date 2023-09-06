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7 сентября состоится товарищеский матч между сборными Уэльса и Южной Кореи. Встреча пройдет в Кардиффе.

Уэльс

Матч состоится на главной арене страны и присутствие родных болельщиков однозначно поможет хозяевам достичь играть первым номером и попытаться добиться успеха, хотя задача не будет легкой.

В 2023 году Уэльс провел четыре матча в рамках отборочного турнира на Евро-2024, однако результаты команды оставляют желать лучшего. После ухода лидера и капитана сборной Гарета Бэйла Уэльс одержал всего одну победу в четырех матчах, дважды потерпев поражение и один раз сыграв вничью.

Матч с Южной Кореей в команде должны рассматривать как отличную возможность вернуть уверенность в своих силах.

Южная Корея

Южная Корея уже давно не радует своих поклонников успешными результатами.

Интересно, что последний раз команда выиграла 2 декабря 2022 года. Речь идет о чемпионате мира в Катаре, где азиатские футболисты сенсационно победили Португалию со счетом 2:1.

После этой победы Южная Корея провела пять матчей, проиграв три из них и дважды сыграв вничью.

Прогноз на матч

По мнению букмекеров, Уэльс является фаворитом противостояния, хотя его преимущество не столь очевидно. После поражений в рамках отборочного турнира на Евро-2024 от Армении (2:4) и Турции (0:2) команде нужно срочно справиться перед своими болельщиками и наконец-то добиться победы. Я верю, что Уэльс как минимум не проиграет в родных стенах и буду ставить на победу хозяев поля с форой 0 с коэффициентом 1,80.

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