Прогноз на матч Уэльс — Гибралтар 11 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.85 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

11 октября в Рексхэме сборная Уэльса примет Гибралтар. Это будет товарищеская встреча.

Уэльс

Британская команда уже давно не носит статус серьезного коллектива, хотя регулярно попадает на крупные турниры. Однако в контрольном матче против одной из самых слабых команд Европы у них вряд ли возникнут проблемы.

Команда Уэльса пробилась на оба предыдущих Евро, а уже на них даже вышла в плей-офф. В 2022 году они даже пробились на первенство мира, хотя там ничего не показали, не выйдя из группы.

Позже из команды ушел капитан и многолетний лидер Гарет Бэйл, что также отразилось на игре сборной Уэльса. Сейчас только чудо поможет валлийцам зацепиться за второе место в отборочной группе чемпионата Европы-2024.

Гибралтар

От этой команды никто и ничего не требует. Они лишь недавно добились официального статуса. Но она все равно пока у карликовой сборной нет кадрового потенциала. Все, на что они могут рассчитывать, это на победы над другими слабыми командами Европы.

В отборочных матчах к чемпионату Европу они играли с Грецией (дважды), Францией, Нидерландами и Ирландией и в большинстве случаев проиграли в сухую.

Прогноз на матч

Валлийцы, конечно же, считаются фаворитами встречи. При этом важно учитывать факт, что им стоит экономить силы на официальный поединок. Так что предлагаю остановиться на том, что в этом поединке должны оформить "тотал меньше 3,0 голов" (коэффициент - 1,85).

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