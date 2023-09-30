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Прогноз на матч Торино - Верона 2 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Торино - Верона прогноз
Торино Торино
Серия А Италия 02 окт 2023, 12:30 Торино - Верона
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Италия, Turin, Олимпико Гранде Торино
Верона Верона
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.78
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В матче седьмого тура итальянской Серии А Торино померяется силами с Вероной.Матч пройдет в Турине 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по среднеевропейскому времени.

Торино

Команда исторически является одной из самых титулованных в Италии. Львиная доля трофеев была завоевана в период после Второй мировой войны. А из последних значимых достижений, можно отметить Кубок Италии в 1993 году.

В начале 2000-х Торино пережил банкротство. А с сезона 2012/2013 команда стабильно выступает в Серии А. Наивысшим достижением за этот период является седьмое место.

Новый сезон «быки» тоже начали неплохо. Из проигранных матчей только дуэли с Миланом и Лацио. В актив отнесем несколько побед и ничью с крепкой Ромой. В итоге Торино на привычном месте в середине таблицы.

Верона

В прошлом сезоне Верона пришла к финишу 18-ой и спаслась лишь в переходном матче со Специей, сумев сохранить прописку в элите. До этого команде на протяжении трех лет удавалось финишировать в середине таблицы.

Верона начала новый чемпионат под проводом наставника Марко Барони. Команда сходу взялась исправно набирать очки, имея в активе победы над Ромой (2:1) и Эмполи (1:0), а также ничью с Болоньей. Проиграли лишь матчи против крепкого Сассуоло, а также Аталанты и Милана. Пока команде удается держаться в середине таблицы Серии А.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Торино забивает почти в каждом матче в этом сезоне. Исключениями стали только поединки против Кальяри и Лацио.

Верона не может победить уже в четырех матчах кряду, а трижды подряд вообще не забивает.

Между собой команды чаще всего играют вничью. Верона в гостях побеждала Торино еще в 2014-м.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Но, учитывая все изложенные выше факты, ставить буду на Тотал Больше 2.

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Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.78
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