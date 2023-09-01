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Прогноз на матч Суонси- Бристоль Сити 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Суонси- Бристоль Сити 2 сентября 2023 года
Суонси Суонси
Чемпионшип Англия 02 сен 2023, 07:30 Суонси - Бристоль Сити
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Англия, Swansea, Swansea.com Stadium
Бристоль Сити Бристоль Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.77
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В матче пятого тура английского Чемпионшипа Суонси на своем поле будет принимать Бристоль Сити. Встреча пройдет в субботу, 2 сентября.

Суонси

Суонси никак не радует поклонников в новом сезоне. По итогам четырех сыгранных туров в графе “победы” у команды числится скромный ноль. Два матча Суонси проиграл, еще в двух была зафиксирована ничья.

Сейчас у команды два балла и место на дне турнирной таблицы – команда расположилась на 20-й строчке в шаге от зоны вылета.

В целом игра Суонси не дает надежд фанатам на то, что сезон будет спокойным и их любимчики смогут без проблем сохранить прописку во втором по силе дивизионе. Скорее всего, клуб ждет тяжелая борьба за выживание, а ее итог мы сможем узнать лишь в конце сезона.

Бристоль Сити

Этот коллектив начал новое первенство немного лучше и добыл в четырех матчах лишь одну победу. Еще две игры завершились вничью, а еще один матч Бристоль Сити проиграл.

В данный момент в активе команды пять баллов и 14-е место в турнирной таблице.

В целом же, у болельщиков команды есть право верить в то, что сезон для Бристоль Сити пройдет спокойно. Судя по игре в первых турах, команда вряд ли будет вести борьбу за выживание, хотя и до борьбы за выход в английскую Премьер-лигу они явно не дотягивают. Скорее всего, коллектив закончит сезон в середине турнирной таблицы, но и для этого нужно проделать большую работу.

Прогноз на матч

Суонси выглядят фаворитами матча в глаза букмекерских контор, и с этим сложно не согласиться. Я же рискну и поставлю на то, что в этом матче обе команды забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.77
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