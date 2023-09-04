Северная Ирландия

Команда представляет небольшой регион. Хотя многие местные футболисты получают опыт выступлений в Премьер-Лиге соседней Англии, плечом к плечу с ними в сборной играют и представители 3-4 дивизиона Великобритании. Так что "нортайриши", как правило, воспринимаются как "крепкий орешек", но не более чем андердог, даже не середняк. Только при Майкле о'Ниле получилось выстроить игру с упором на собственные нехитрые козыри. Пиком стало Евро-2016 - не просто на него вышли, но и за счет победы над Украиной там пробились в 1/8. Потом менеджер ушел, и без него новых успехов не было - наоборот, еще и в Лиге Наций потеряли "прописку" в дивизионе В. Сейчас вернулся о'Нил, но у него пока что тоже мало что получается. Да, в цикле начали с победы, но это с аутсайдером, Сан-Марино (причем ограничились 2-0). Но потом проиграли всем, причем по идентичным счетом 0-1.

Статистика личных встреч

Словения выиграла самый первый поединок, 2008-го года. Но потом было 4 победы Северной Ирландии при единственной ничьей.

Прогноз

Букмекеры считают, что у словенцев неплохие шансы на домашний успех. Но стоит остановиться на прагматичном варианте в виде "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,6).