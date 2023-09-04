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Прогноз на матч Словения - Северная Ирландия 7 сентября 2023 года

Прогноз на матч Словения - Северная Ирландия 7 сентября 2023 года
Словения Словения
Чемпионат Европы 07 сен 2023, 14:45 Словения - Северная Ирландия
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Международные, Ljubljana, Stozice Stadium, Ljubljana
Северная Ирландия Северная Ирландия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.6
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7 сентября на "Стожице" (Любляна) пройдет матч 5-го тура отбора на Евро-2024, в котором Словения встретится с Северной Ирландией. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Словения

Сборная мощно провела отрезок в начале века, в 2000-2010 трижды сыграв на "больших" турнирах. Но если тогда залогом успеха были успехи в стыковых поединках, с украинцами и россиянами, то потом дали "желто-синим" взять реванш в таком же раунде. После этого "парни" могут занести в актив только победу в своей группе в Лиге Наций, и то на уровне дивизиона С. Отборы и дальше проходят посредственно, в том числе и на прошлый чемпионат мира. А вот в этом году Матьяж Кек и его подопечные показали себя неплохо. Они начали с волевых 2-1 в Казахстане и скромно, но уверенно обыграли 2-0 андердога, Сан-Марино. Ну, а в июне добавился еще 1 балл, за счет ничьей дома с датчанами. Причем там фаворит сам отыгрывался после мяча, забитого Шпораром.

Северная Ирландия

Команда представляет небольшой регион. Хотя многие местные футболисты получают опыт выступлений в Премьер-Лиге соседней Англии, плечом к плечу с ними в сборной играют и представители 3-4 дивизиона Великобритании. Так что "нортайриши", как правило, воспринимаются как "крепкий орешек", но не более чем андердог, даже не середняк. Только при Майкле о'Ниле получилось выстроить игру с упором на собственные нехитрые козыри. Пиком стало Евро-2016 - не просто на него вышли, но и за счет победы над Украиной там пробились в 1/8. Потом менеджер ушел, и без него новых успехов не было - наоборот, еще и в Лиге Наций потеряли "прописку" в дивизионе В. Сейчас вернулся о'Нил, но у него пока что тоже мало что получается. Да, в цикле начали с победы, но это с аутсайдером, Сан-Марино (причем ограничились 2-0). Но потом проиграли всем, причем по идентичным счетом 0-1.

Статистика личных встреч

Словения выиграла самый первый поединок, 2008-го года. Но потом было 4 победы Северной Ирландии при единственной ничьей.

Прогноз

Букмекеры считают, что у словенцев неплохие шансы на домашний успех. Но стоит остановиться на прагматичном варианте в виде "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,6).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.6
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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