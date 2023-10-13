Прогноз на матч Швейцария — Беларусь 15 октября 2023 года

Прогноз на матч П1(-2.5) Коэф.: 1.89 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В отборочном турнире чемпионата Европы состоится матч между Швейцарией и Беларусью. Встреча пройдет 15 октября.

Швейцария

Хозяева поля на данный момент занимают первое место в своей группе, набрав 14 очков после шести матчей. Они опережают команду Румынии на два пункта и команду Израиля на три пункта.

Встреча с Беларусью в первом круге показала, что команды находятся на разных уровнях. В выездной игре Швейцария одержала уверенную победу со счетом 5:0. Ожидается, что они повторят свою успех и в этой игре.

Беларусь

Сборная Беларуси занимает четвертое место в группе и уже не имеет шансов подняться выше. Они отстают от Израиля на семь пунктов, но могут бороться за четвертое место вместе с Косово и Андоррой.

В целом, они показали себя хорошо в противостоянии с Косово, одержав победу и набрав такое же количество очков, но проиграв по разнице мячей.

Скорее всего, они попытаются показать хороший результат и в этой игре, хотя прогноз на победу Беларуси с форой +2,5 выглядит немного рискованным.

Прогноз на матч Швейцария - Беларусь

Судя по предыдущим встречам и текущей форме команд, Швейцария является фаворитом этой встречи. Они имеют преимущество в качестве игроков и опыте, а также уже одержали убедительную победу в первом матче против Беларуси.

Есть мнение, что они продолжат доминировать и в этой игре. Мы рекомендуем выбрать победу Швейцарии с форой -2,5 по коэффициенту 1,89.

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