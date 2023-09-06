Италия

Команда летом вдруг осталась без тренера. Манчини еще раз доказал, что для него в приоритете деньги: он буквально бросил свой пост ради откровенной "синекуры" в Саудовской Аравии. Оценки своей работой во главе "Скуадры Адзурры" Роберто оставил противоречивые. Да, была заслуженная победа на Евро-2020, хотя и там Доннарумме пришлось дважды в решающих раундах выигрывать серии пенальти. Но при этом на следующий чемпионат мира он фаворита не вывел (при том, что и мундиаль-2018 был пропущен!). А в 2023-м успел проиграть и Англии дома в квалификации, и Испании в 1/2 финала Лиги Наций. Теперь остается верить, что Спаллетти справится. В целом, задача у него не самая сложная, с учетом того, что на Евро отправляется 2 лучшие команды группы.

Статистика личных встреч

Всего провели лишь 3 матча, и Италия выиграла только первый из них, в 2016-м. Через год уже была ничья, а сенсационные 1-0 в плей-офф чемпионата мира в пользу аутсайдера уже упоминались.

Прогноз

Букмекеры считают, что у хозяев нет шансов. Для Спаллетти это дебют, поверим, что его новые подопечные выиграют при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 2,03).