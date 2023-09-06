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Прогноз на матч Северная Македония - Италия 9 сентября 2023 года

Прогноз на матч Северная Македония - Италия 9 сентября 2023 года
Северная Македония Северная Македония
Чемпионат Европы 09 сен 2023, 14:45 Северная Македония - Италия
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Международные, Skopje, Todor Proeski Arena
Италия Италия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1.5)
Коэф.: 2.03
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100$
БетВиннер 4.75
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9 сентября на "Национальная Арена Тоше Проески" (Скопье) пройдет матч 5-го тура отбора на Евро-2024, в котором Северная Македония встретится с Италией. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Северная Македония

Сборная представляет довольно небольшой "осколок" бывшей Югославии. Но у нее уже получилось то, что не вышло у более статусной Боснии - дебютировать на Евро. Помогла "орлам" Лига Наций, ведь 1 из дополнительных путевок разыгрывали среди аутсайдеров - и тот плей-офф Пандев и компания выиграли. Да, на самом турнире Горан и компания проиграли все поединки. Но после этого провела достойный следующий отборочный цикл, уступив в группе только Германии (которую обыгрывали), а в стыковом поединке сенсационно выбили на выезде как раз Италии. Но на мундиаль их не пустила Португалия, что выиграла дома решающий поединок. В новом цикле подопечные Милевски начали с побед, в марте выиграв у Мальты, а также у Фарер в контрольном поединке. Но в июне, ведя 2-0 к перерыву, дома уступили Украине, после чего были разгромлены наголову, 0-7,Англии.

Италия

Команда летом вдруг осталась без тренера. Манчини еще раз доказал, что для него в приоритете деньги: он буквально бросил свой пост ради откровенной "синекуры" в Саудовской Аравии. Оценки своей работой во главе "Скуадры Адзурры" Роберто оставил противоречивые. Да, была заслуженная победа на Евро-2020, хотя и там Доннарумме пришлось дважды в решающих раундах выигрывать серии пенальти. Но при этом на следующий чемпионат мира он фаворита не вывел (при том, что и мундиаль-2018 был пропущен!). А в 2023-м успел проиграть и Англии дома в квалификации, и Испании в 1/2 финала Лиги Наций. Теперь остается верить, что Спаллетти справится. В целом, задача у него не самая сложная, с учетом того, что на Евро отправляется 2 лучшие команды группы.

Статистика личных встреч

Всего провели лишь 3 матча, и Италия выиграла только первый из них, в 2016-м. Через год уже была ничья, а сенсационные 1-0 в плей-офф чемпионата мира в пользу аутсайдера уже упоминались.

Прогноз

Букмекеры считают, что у хозяев нет шансов. Для Спаллетти это дебют, поверим, что его новые подопечные выиграют при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 2,03).

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Прогноз на матч П2(-1.5)
Коэф.: 2.03
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БетВиннер 4.75
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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