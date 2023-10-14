Прогноз на матч Северная Ирландия — Словения 17 октября 2023 года

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Северной Ирландии и Словении. Матч пройдет на Виндзор Парк в Белфасте во вторник, 17 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Северная Ирландия

Команда вернула на пост Майкла о'Нила в прошлом году. Ход был понятен: мало того, что этот специалист отработал здесь в период с 2011-го по 2020-й годы, так еще и стал автором главного успеха зелено-белых за последние десятилетия. Команда вышла на Евро-2016 и добралась там до 1/8 финала.

Этот отборочный цикл британцы полностью провалили. Северная Ирландия побеждала только сборную Сан-Марино.

Словения

Сборная Словении сейчас является лидером группы вместе с Данией, набрав по 16 очков. Однако у словенцев лучшая разница мячей и они идут в таблице выше. У команды достаточно хорошие шансы на общих успех в этом отборочном цикле.

Словения потерпела единственное поражение в турнире от Финляндии и сейчас находится в шаге от выхода в финальную часть Евро-2024.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Северная Ирландия лишь в предыдущей игре против Сан-Марино прервала пятиматчевую серию поражений.

Словения в гостях проиграла лишь 2 матча из последних 11-ти.

Между собой команды встечались шесть раз — 3:2 в пользу британцев и одна ничья.

Прогноз

Словении для продолжения борьбы необходимо будет побеждать в этом поединке. Уверен, что гости отдадут все силы для достижения цели. Моя ставка — победа словенской сборной с форой 0.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram