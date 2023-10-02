Прогноз на матч Селтик - Лацио 4 октября 2023 года

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В среду, 4 октября, во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов состоится матч, в котором «Селтик» будет принимать «Лацио».

«Селтик»

Чемпион Шотландии свой путь на групповой стадии Лиги чемпионов начал не совсем удачно. Команда проиграла чемпиону Нидерландов «Фейеноорду» со счётом 0:2. В той игре у шотландцев было два удаления и в целом их игра была ужасной. Только чудом в ворота скотов побывало всего два мяча.

Теперь команда готовится к домашней игре против «Лацио». Если “Селтик” планирует задержаться в самом главном клубном турнире Европы, то им нужно неприменно побеждать прямых конкурентов за выход из группы.

«Лацио»

В отличие от своих соперников, римская команда смогла набрать очки в матче против испанского «Атлетико». Игра закончилась вничью 1:1. Ничью итальянскому коллективу подарил гол голкипера, который подключился в концовке к стандартному положению.

Теперь же перед “Лацио” стоит более простая задача – на выезде им нужно победить скромный по рамкам европейского футбола “Селтик”.

Статистика и прогноз на матч

В прошлом сезоне «Селтик» два раза играл против «Лацио» на групповой стадии Лиги Европы. Неожиданно для многих, обе встречи завершились победой шотландцев со счетом 2:1.

При этом есть и другой интересный факт – «Селтик» не побеждал в 10 последних матчах Лиги чемпионов (с учетом квалификации).

Букмекеры склоняются к тому, что “Лацио” должен победить в этой встрече. Я соглашусь с таким мнением, но перестрахуюсь и возьму победу гостей с форой 0 с коэффициентом 1.65.

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