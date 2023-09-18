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Прогноз на матч Саутгемптон - Ипсвич 19 сентября 2023 года

Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Прогноз на матч Саутгемптон - Ипсвич 19 сентября 2023 года
Саутгемптон Саутгемптон
Чемпионшип Англия 19 сен 2023, 14:45 Саутгемптон - Ипсвич Таун
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Англия, Southampton, Сент Мэри
Ипсвич Таун Ипсвич Таун
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.75
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На Сент-Мерис Стэдиум, во вторник 19 сентября, Саутгемптон примет Ипсвич Таун. Встреча состоится в рамках седьмого тура английского Чемпионшипа. Стартовый свисток будет дан в 20:45 по среднеевропейскому времени.

Саутгемптон

«Святые» после провального прошлого чемпионата, когда команда уверенно финишировала на последнем месте в Премьер Лиге, пока не могут нащупать свою игру. Команду здорово трясет. Саутгемптон уже успел вылететь из розыгрыша Кубка Лиги — 1:3 от второлигового Гиллингема, а в Чемпионшипе хороший старт сменился ужасными результатами в нескольких последних поединках. Если три победы (по 2:1 были обыграны КПР, Плимут и Шеффилд Уэнсдей) и ничья (4:4 с Норвичем) на старте давали болельщикам надежду на возвращение в АПЛ, то последующие унизительные поражения от Лестера и Сандерленда (1:4 и 0:5 соответственно) похоже выбили команду из колеи.

Ипсвич

Клуб с богатой историей (а кто в Чемпионшипе не может этим похвастаться?), в середине прошлого века даже становился чемпионом Англии, а в 1981-м выигрывал евротрофей — Кубок УЕФА.

Минувший сезон Ипсвич проводил в Лиге 1 — третьем по значимости дивизионе в иерархии футбольных лиг Англии. «Трактористы» уверенно оформили промоушн, заняв второе место с 98-ю очками в активе.

В сезоне нынешнем команда выглядит здорово и вселяет оптимизм в сердца своих поклонников. Лишь одно поражение (3:4 от Лидса) и пять побед в стартовых шести играх чемпионата позволяют Ипсвичу делить 2-3 места с Лестером. Не знаю сумеет ли этот скромный клуб побороться за повышение в классе, но считаться с собой заставит.

Ипсвич с 2002 года не играл в Премьер Лиге.

Интересные факты и статистика личных встреч

Ипсвич может похвастаться неплохой атакой, команда в среднем забивает по 2 гола за игру. Саутгемптон же напротив — 16 пропущеных мячей (самая плохая оборона в лиге).

Последний раз команды встречались в Кубке Англии в 2015-м. Тогда сильнее оказался Саутгемптон. «Святые» в принципе имеют ощутимый перевес над соперником в последных очных матчах, а Ипсвич побеждал еще в далеком 2007 году.

Прогноз

Пусть вас не вводит в заблуждение отличная форма Ипсвича и плохие результаты Саутгемптона в последних матчах. Я думаю, что болельщики «святых» не позволят футболистам просто отбывать номер. Поэтому рискну поставить на победу Саутгемптона с форой 0.

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Прогноз на матч П1(0)
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