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Прогноз на матч Рома - Фрозиноне 1 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Рома - Фросиноне прогноз
Рома Рома
Серия А Италия 01 окт 2023, 14:45 Рома - Фросиноне
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Италия, Rome, Олимпико (Рим)
Фросиноне Фросиноне
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.75
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В матче седьмого тура итальянской Серии А Рома будет принимать Фрозиноне. Матч состоится 1 октября на римском Стадио Олимпико. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по среднеевропейскому времени.

Рома

Под руководством Жозе Моуриньо «волки» пока не могут замахнуться на «скудетто». Зато навели шороху в Европе. Рома в позапрошлом году выиграла Лигу Конференций, а в прошлом добралась до финала Лиги Европы, где уступила испанской Севилье. К слову, в чемпионате римляне почти до последнего вели борьбу за попадание в топ-4.

В начале новой кампании результаты Ромы выглядят менее успешными. Лишь одна победа в стартовых пяти турах (7:0 над Эмполи) и лишь один матч без пропущенных мячей (та самая игра против Эмполи). Зато забивают подопечные Моуриньо во всех без исключения играх.

В четверг, в минувшем туре, Рома потерпела унизительное поражение от новичка Дженоа — 1:4. После этого команда разместилась на непривычном для себя 16-м месте.

Фрозиноне

В прошлом сезоне Фрозиноне в очердной раз оформил промоушн, уверенно выиграв второй по значимости дивизион. Теперь команда опять попробует закрепиться среди сильнейших команд Италии.

Перед началом нового чемпионата «канарейки» сменили тренера. Фабио Гроссо на посту менеджера заменил именитый Эусебио Ди Франческо, по руководством которого Фрозиноне пока удивляет всех. Новичок проиграл лишь действующему чемпиону Наполи и сумел победить Аталанту и Сассуоло. Также в актив можно занести ничьи в матчах против Удинезе, Фиорентины и Салернитаны.

Фрозиноне смело идет на 8-й строчке таблицы, разница мячей 9:8.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Рома забивает в 11-ти матчах подряд во всех турнирах.

Фрозиноне в гостях не приогрывает с конца прошлого года.

Команды провели между собой только четыре оффициальных поединка. Во всех этих матчах побеждала Рома.

Прогноз

Букмекеры видят фаворитом столичную команду. Считаю, у подопечных Моуриньо не должно возникнуть проблем с новичком чемпионата. Моя ставка — победа Ромы с форой -1.

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.75
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