Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.5 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

20 сентября 2023 года "Реал Сосьедад" и "Интер" сыграют в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. В прошлом сезоне итальянская команда дошла до финала турнира, где уступила “Манчестер Сити” со счетом 0:1.

"Реал Сосьедад"

Басков тяжело назвать новичком в Лиге чемпионов. В сезоне 2002/2003 года команда заняла второе место в группе, выступая в квартете с "Ювентусом", "Галатасараем" и "Олимпиакосом". Однако уже на следующей стадии плей-офф они проиграли "Лиону".

В текущем сезоне "Реал Сосьедад" стартовал в чемпионате Испании нестабильно. После недавней победы над "Гранадой" (5:3), команда потерпела поражение в Мадриде от "Реала" (1:2) и сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице.

"Интер"

Миланский "Интер" провел фантастический прошлый сезон и уже успел порадовать поклонников на старте новой кампании Команда уже сыграла четыре матча в Серии А и одержала победы над "Монцой" (2:0), "Кальяри" (2:0), "Фиорентиной" (4:0) и "Миланом" (5:1).

Сейчас коллектив из Милана лидирует в чемпионате Италии, имея 12 очков и отрыв в 2 балла от идущего вторым "Ювентуса".

Статистика и прогноз на матч.

"Интер" является фаворитом встречи, о чем свидетельствуют котировки букмекеров. Что касается формы команд, то "Реал Сосьедад" имеет одну победу в пяти матчах, в то время как "Интер" выиграл уже семь матчей подряд.

Последняя встреча между этими командами завершилась в пользу "Реал Сосьедада" со счетом 2:0.

В битве испанской и итальянской команд мне кажется будет забито мало голов. Рискну поставить на исход - тотал матча меньше 3 с коэффициентом 1.5.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram