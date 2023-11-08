Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика 8 ноября 2023 года
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов у испанского клуба «Реал Сосьедад» будет гостить португальская «Бенфика». Гости провалили старт сезона в еврокубках, чем может воспользоваться домашняя команда.
Реал Сосьедад
По итогам трех туров команда занимает первое место в группе D, но столько же очков и у миланского “Интера”.
Если обыграть “Бенфику”, то у басков есть шанс закрепить свою позицию.
В первом туре они сыграли дома вничью с «Интером» (1:1), после чего обыграли в гостях «Зальцбург» (2:0) и «Бенфику» (1:0). В чемпионате Испании “Реал Сосьедад” идет на седьмом месте турнирной таблицы и пока в целом сезон складывается для них терпимо.
Бенфика
Португальский гранд полностью провалился в первом круге группового этапа, не добыв ни одного балла. Если же проиграть и сегодня, то они рискуют потерять шансы даже на третье место, которое дет право на выход в Лигу Европы.
В своих домашних матчах португальцы проиграли «Зальцбургу» (0:2) и «Реал Сосьедаду» (0:1), после чего было выездное поражение «Интеру» (0:1). В португальском чемпионате они занимают 4-е место, отставая от лидера на 3 очка.
Статистика и прогноз
В последних пяти матчах «Реал Сосьедад» добыл три победы и один раз проиграл. В то же время португальская команда проиграла только один из последних шести матчей и выиграла четыре раза.
«Бенфика» неплохо выглядела в гостевых матчах в последнее время и мне кажется, что они не проиграют и в этот раз.
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