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Прогноз на матч ПСВ Эйндховен — Севилья 3 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
ПСВ Эйндховен - Севилья прогноз
ПСВ Эйндховен ПСВ Эйндховен
Лига Чемпионов 03 окт 2023, 15:00 ПСВ Эйндховен - Севилья
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Международные, Eindhoven, Philips Stadion
Севилья Севилья
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Севилья не проиграет
Коэф.: 1.84
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В Эйндховене на стадионе Филлипс ПСВ будет принимать Севилью. Матч состоится в рамках второго тура группового турнира Лиги Чемпионов. Начало встречи запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

ПСВ Эйндховен

ПСВ — один из самых титулованных и популярных клубов в Нидерландах. Команда имеет множество завоеваных трофеев, среди которых есть даже Кубок Европейских Чемпионов.

В минувшем сезоне команда стала вице-чемпионом и взяла старт с квалификации Лиги Чемпионов. ПСВ успешно справился с австрийским Штурмом и шотландским Рейнджерс. А в группе сходу попал «под каток» — 0:4 в гостях от Арсенала.

На внутренней арене клуб победил Фейенорд в матче за Суперкубок и отлично стартовал в Эредивизи, победив во всех семи матчах.

Севилья

Учитывая триумф в Лиге Европы минувшего сезона, Севилья получила право выступать в групповом этапе Лиги Чемпионов в этом сезоне, где успела стартовать с домашней ничьи в игре с Лансом.

В чемпионате Севилья понемногу приходит в себя после трех поражений на старте. Команда уже выбралась из зоны вылета. В активе «нервионцев» 7 очков и есть матч в запасе против мадридского Атлетико, который был перенесен из-за сильных ливней.

Севилья потихоньку поднимается по турнирной лестнице. В предыдущих матчах Ла Лиги, подопечные Мендилибара не оставили шансов Альмерии (5:1), а затем уступили Барселоне.

Интересные факты о матче и история личных встреч

ПСВ в этом сезоне одержал уже шесть побед с разницей минимум в три гола.

Севилья на старте сезона здорово лихорадит. Команда выглядит слишком не стабильно.

Между собой команды встречались лишь дважды. В прошлом сезоне в 1/16 финала Лиги Европы Севилья и ПСВ обменялись домашними победами (2:0 в Нидерландах и 3:0 в Испании).

Прогноз

Букмекеры больше склоняются к победе хозяев. Учитывая, что Севилья опытный еврокубковый боец, есть большая вероятность того, что гости не проиграют.

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Прогноз на матч Севилья не проиграет
Коэф.: 1.84
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