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В субботу, 29 июля, в матче Второй немецкой Бундеслиги "Оснабрюк" на своем поле будет принимать "Карлсруэ".

"Оснабрюк"

Спустя два года команда смогла вернуться во второй по силе дивизион Германии. В прошлом сезоне "Оснабрюк" занял третье место в Третьей Бундеслиге, что позволило им повыситься в классе.

Во время летнего межсезонья "Оснабрюк" провел 6 контрольных матчей, не потерпев ни одного поражения. Интересно, что четыре матча завершились победой.

"Карлсруэ"

Эта команда - крепкий середняк Второй Бундеслиги с намеком на повышение в классе. В прошлом сезоне "Карлсруэ" занял седьмое место в турнирной таблице, практически так и не поборовшись за выход в элитный дивизион.

Во время подготовки к новому сезону команда выиграла 5 товарищеских матчей, а проиграла лишь один раз - “Ливерпулю" со счетом 2:4.

Статистика и история противостояния

"Оснабрюк" имеет 7-матчевую беспроигрышную серию, в то время как "Карлсруэ" проиграл только один из последних четырех матчей, победив дважды.

Стоит также обратить внимание на то, что "Карлсруэ" имеет 6-матчевую безвыигрышную серию в гостях (2 ничьи + 4 поражения).

Между собой команды провели 15 матчей, шесть из которых выиграл “Карлсруэ” и лишь только три завершились победой "Оснабрюка".

Прогноз на матч

Победителя в этом противостоянии выбрать очень непросто, хотя гости и являются фаворитами по версии букмекеров. Конечно, хозяева так просто не сдадутся и будут пытаться навязать свою борьбу. В целом же здесь просматривается упорная борьба и ставка на тотал меньше 3.

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