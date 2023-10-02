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Прогноз на матч Наполи - Реал 3 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Наполи - Реал Мадрид прогноз
Наполи Наполи
Лига Чемпионов 03 окт 2023, 15:00 Наполи - Реал Мадрид
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Международные, Naples, Сан-Паоло
Реал Мадрид Реал Мадрид
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Реал Мадрид не проиграет
Коэф.: 1.5
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Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов состоится встреча итальянского "Наполи" и мадридского “Реала”. Команды сойдутся на поле в Неаполе 3 октября.

"Наполи"

Чемпион Италии в новом сезоне выглядит не так сильно, как в прошлом, хотя потерпел только одно поражение восьми матчах.

На старте группового этапа самого престижного клубного турнира Европы они одержали победу над "Брагой" со счётом 2:1 и та встреча оказалась очень непростой для итальянцев.

Теперь для них еще более сложное испытание – мадридский "Реал". К слову, на домашней арене “Наполи” выглядит намного сильнее, чем в гостях, а значит даже такому грозному сопернику здесь будет несладко.

"Реал"

У мадридской команды сезон начался очень успешно. Они лидируют в национальном первенстве и проиграли лишь раз.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов “сливочные” с трудом победили "Унион" со счётом 1:0. Во втором туре "Реал" будет играть уже с более грозным соперником, хотя испанскому гранду по большому счету все равно, с кем играть.

Статистика и прогноз на матч

Интересно, что мадридский "Реал" ни разу в своей истории не проиграл "Наполи" в Лиге чемпионов - у них есть 3 победы и одна ничья. К слову, “сливочные” пропускали от итальянского клуба в трех из четырех встреч.

Также стоит уделить внимание тому, что "Наполи" не проигрывал на своём поле в 13 последних матчах Лиги чемпионов. На счету чемпиона Италии 9 побед и 4 ничьи.

Мне кажется, что подопечные Карло Анчелотти не проиграют в матче с “Наполи”. Я буду ставить на исход “вторая команда не проиграет” с коэффициентом 1.50.

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Прогноз на матч Реал Мадрид не проиграет
Коэф.: 1.5
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