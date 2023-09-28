Прогноз на матч Милан - Лацио 30 сентября 2023 года

Прогноз на матч Победа Милан Коэф.: 1.84 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче седьмого тура итальянской Серии А Милан примет столичный Лацио. Игра состоится на Сан Сиро 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по среднеевропейскому времени.

Милан

«Россонери» после фееричного провала в дерби с Интером (поражение 1:5) успели стартовать в групповом турнире Лиги Чемпионов домашней ничьей с английским Ньюкаслом. Можно смело говорить, что команда уже точно пришла в себя. Милан набрал неплохой ход и даже сумел догнать Интер в таблице.

Посреди этой недели подопечные Пиоли добились волевой победы в гостях над Кальяри Клаудио Раньери — 1:3. Первые голы за команду провели летние новички Окафор и Лофтус-Чик.

Лацио

Подопечные Маурицио Сарри переживают неплохие времена. В минувшем розыгрыше Серии А «орлы» пришли к финишу вторыми, что позволяет им выступать в нынешней Лиге Чемпионов, где команда стартовала с ничьи в матче против мадридского Атлетико.

А вот в Серии А старт у столичной команды откровенно не задался. Лишь две победы в матчах против Наполи и Торино, а также ничья с Монцей позволяют клубу занимать скромную 11-ю позцию в таблице. Постепенно Лацио обретает прошлогоднюю уверенность, а значит точно будет подниматься по турнирной лестнице наверх.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Лацио забивает в пяти матчах кряду.

Милан дома в этом сезоне еще не проигрывал.

В очных встречах команды равны друг другу, имея поровну побед в предыдущих 10-ти матчах. А вот ничьих в матчах между Миланом и Лацио не было уже почти 5 лет.

Прогноз

По мнению букмекеров, Милан выглядит явным фаворитом. Учитывая, что Лацио последние 4 матча на Сан Сиро проиграл, соглашусь с букмекерами и поставлю на победу хозяев.

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