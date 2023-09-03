Прогноз на матч Победа Мальта Коэф.: 1.65 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

6 сентября на "Та'Кали Нэшнел Стэдиум" (Та'Кали) пройдет товарищеский матч, в котором сборная Мальты встретится со сборной Гибралтара. Старт поединка запланирован на 20:00 по европейскому времени.

Мальта

Сборная представляет известный, но небольшой остров, с не самым высоким уровнем футбола - хотя амбиций тут не лишены. Правда, так ни разу и не получилось не только "традиционную" квалификацию пройти, на Евро или мундиаль, но даже в Лиге Наций, в дивизионе D, в числе аутсайдеров, не удавалось выиграть квартет - максимум 2-е место. В этом году в этом плане ничего особенно не менялось: все 4 отборочных поединка были проиграны, правда, уж очень сильны соперники: Италия, Англия, Северная Македония и Украина. И только "трем львам" проиграли разгромно, а с товарищеском поединке против котирующегося повыше Люксембурга получилось даже выиграть - это при том, что поединок был в Великом Герцогстве. Так ничем противник и не ответил на единственный гол Нвоко.

Гибралтар Команда представляет не страну и не нацию, а просто отдельный стратегический анклав на одноименном проливе, окруженный Испанией. Понятно, что тут просто не было с кого набрать серьезную сборную, впрочем, долго такую и не признавали официально. Только с отборна на Евро-2016 "команда 54" с официальным статусом стала участником отборов. И, конечно же, постоянно проигрывала там абсолютно все игры. А вот в Лиге Наций получилось в 2020-м выиграть свою группу и подняться в дивизион С - где, впрочем, зацепились за единственную ничью при 5 поражениях. В этом календарном году пока что подопечные Рибаса демонстрировали стабильность, правда, такую, что вряд ли радует: всем противникам по отбору, Греции, Нидерландам, Франции и Ирландии, проигрывали с идентичным счетом 0-3. Статистика личных встреч В 2014-м и 2020-м году команды провели товарищеские поединки. И обменялись в них победами на собственных полях. Прогноз Букмекеры считают фаворитом пары Мальту. Она точно не слабее, да и играет дома. Рекомендуем согласиться и поставить на "иоанитов" (коэффициент - 1,65).

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