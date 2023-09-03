Экваториальная Гвинея

Команда начала играть в квалификации на чемпионат мира только с начала этого века. Да и на КАН пробилась только в 2012-м году - зато сразу "Национальная молния" добралась до четвертьфинала. Потом гвинейцы еще дважды пробивалась на турнир, и была уже там хороша: в 2015-м и вовсе было 4-е место, в позапрошлом году снова остановились в четвертьфинале. Уже можно говорить, что Нмича со своими подопечными готовятся к следующему Кубку "Черного континента". В группе стартовали с разгромного поражения, 0-4, Тунису, но потом последовали 4 победы кряду, и этого с головой хватило для того, чтобы обеспечить себе досрочно пропуск на финальный розыгрыш. Благо, что игроков пусть и звездного, но достаточно любопытного уровня, в обойме хватает.

Статистика личных встреч

Ливия однажды смогла выиграть у Экваториальной Гвинеи. Но в остальных 4-х поединках, в том числе и в июне, "молнии" побеждали.

Прогноз

Букмекеры не ждут интриги от пары. Бороться не за что ни одним, ни другим, так что ставим на нейтральные "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,75).