Прогноз на матч Ливия - Экваториальная Гвинея 6 сентября 2023 года
6 сентября на "стадионе Мучеников Февраля" (Бенина) пройдет матч 6-го тура квалификации Кубка Африканских Наций, в котором сборная Ливии встретится со сборной Экваториальной Гвинеи. Старт поединка запланирован на 18:00 по европейскому времени.
Ливия
Сборная базируется в Северной Африке, где хватает сильных национальных команд - в Египте, Марокко, Алжире, Тунисе... Но "средиземноморские рыцари" стали неприятным исключением, ведь они толком ничего не добивались. Да, в КАН был выход в финал - но это в 1982-м году, когда турнир и проводился в стране. А так было только 2 выхода в групповой этап, но и в 2006-м, и в 2012-м все закончилось не выходом в плей-офф. Сейчас, как и в 5 предыдущих отборах на континентальный турнир, были неудачи. В этот раз, начав с победы над другим андердогом квартета, Ботсваны, ливийцы потом проиграли все 4 поединка, опустившись на последнее место в группе. Остается 1 задача, попробовать хотя бы "хлопнуть дверью" с фаворитом, ничего по сути не изменив.
Экваториальная Гвинея
Команда начала играть в квалификации на чемпионат мира только с начала этого века. Да и на КАН пробилась только в 2012-м году - зато сразу "Национальная молния" добралась до четвертьфинала. Потом гвинейцы еще дважды пробивалась на турнир, и была уже там хороша: в 2015-м и вовсе было 4-е место, в позапрошлом году снова остановились в четвертьфинале. Уже можно говорить, что Нмича со своими подопечными готовятся к следующему Кубку "Черного континента". В группе стартовали с разгромного поражения, 0-4, Тунису, но потом последовали 4 победы кряду, и этого с головой хватило для того, чтобы обеспечить себе досрочно пропуск на финальный розыгрыш. Благо, что игроков пусть и звездного, но достаточно любопытного уровня, в обойме хватает.
Статистика личных встреч
Ливия однажды смогла выиграть у Экваториальной Гвинеи. Но в остальных 4-х поединках, в том числе и в июне, "молнии" побеждали.
Прогноз
Букмекеры не ждут интриги от пары. Бороться не за что ни одним, ни другим, так что ставим на нейтральные "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,75).
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